Tax free, soglia ridotta a 70 euro per la gioia dei commercianti di Como e Varese

La nuova legge di bilancio che è entrata in vigore dal 1° febbraio potrebbe cambiare qualche equilibrio per quanto riguarda i territori di frontiera come il Comasco e il Varesotto. Dal primo febbraio è entrata in vigore una riduzione del limite di spesa per usufruire del Tax Free Shopping che da 154,90 euro è passata a soli 70. In pratica se per il recupero dell'IVA prima gli svizzeri dovevano spendere in un'unica fattura 154, 96 euro (per beni personali da portare a casa in valigia) ora la possibilità di usufruire di questo tipo di rimborso scatterà a partire dai 70 euro.

Un provvedimento che va chiaramente a favore degli commercianti e degli esercenti italiani. In Canton Ticino inevitabilmente c'è stato qualcuno che ha storto il naso perché si teme un esodo di clienti verso Como e Varese.