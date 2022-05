A Tavernerio apre Deichmann, il mega store di scarpe

Deichmann il più grande rivenditore di scarpe in Europa, apre un nuovo store in provincia di Como a Tavernerio (Como) in Via Briantea 3. Giovedì 26 maggio è il giorno dell’opening della nuova filiale: durante la giornata di inaugurazione sono previste attività di lancio, come la promo 3x2 su tutti gli articoli (valida fino al 29 maggio) e la distribuzione di gadget e cupcake.

Nel nuovo punto vendita, dalla superficie di 751 metri quadri, i clienti trovano una gamma completa di modelli di scarpe in un ambiente luminoso, accogliente, dal design contemporaneo e moderno, e un team esperto e preparato per garantire una shopping experience semplice e in grado di soddisfare le diverse esigenze. All’interno dello store i clienti si possono muovere liberamente e trovare con facilità i modelli e i numeri disponibili, grazie a un intuitivo posizionamento delle calzature, disposte sugli scaffali con evidenza di misura e di prezzo.

Presente in Italia dal 2008, Deichmann conta attualmente 80 store monomarca e un online shop pluripremiato, dove è possibile acquistare un vasto assortimento di scarpe di qualità a prezzi convenienti per tutta la famiglia. Donna, uomo e bambino, highlights delle collezioni più trendy, capsule collection firmate da testimonial italiane o internazionali, ma anche accessori moda come borse, sciarpe, cappelli, calze, t-shirt e felpe per completare gli outfit della stagione, oltre a prodotti per la cura delle scarpe e per il supporto e il sollievo del piede. Ampia anche la selezione di modelli top brand che seguono i trend più attuali, perfetti per creare look casual, glamour o athleisure. Molto ampia, soprattutto negli ultimi anni, la varietà di sneaker sportive e fashion vendute su licenze di marchi premium sport e lifestyle come adidas, Nike, Puma, FILA, Reebok, Asics e Skechers per uomo e donna.

Nei propri negozi propone anche una vasta gamma di modelli Kids comodi e pratici che tengono in considerazione il normale processo di crescita e il sano sviluppo dei piedi sensibili. Proprio perché rivolti ai bambini, la qualità dei prodotti è garantita dalla scelta dei materiali e dei dettagli, offerti a prezzi competitivi in linea con le esigenze di tutte le famiglie.

Pioniera nell’utilizzo dell’e-commerce, oggi l’azienda continua a perseguire la strategia di offerta di servizi omni-channel che combinano lo shopping in negozio con l’acquisto online, come ad esempio lo “Ship to Home” che permette ai clienti che non trovano il numero o il colore del modello di scarpe preferito in negozio di ordinarlo e riceverlo comodamente a casa senza costi di spedizione.

Il nuovo store è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9.00 ore alle 20.00 nel totale rispetto delle attuali norme igieniche e sanitarie.