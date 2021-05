Como, sorpresa: adesso si paga anche la "tassa" per l'asporto

Nel menu affisso fuori dal locale non c'è traccia di questo costo supplementare che appare, invece, sullo scontrino: 1 euro come servizio d'asporto per due piatti abasa di maiale. Per la nostra lettrice è stata une vera e propria sopresa, neanche troppo gradita. Infatti, sebbene il supplemento per l'asporto sia poca cosa a infastidirla è stato soprattutto il fatto di trovarselo come fatto compito, senza che fosse stato bene esplicitato nel menu che aveva letto online e fuori dal locale prima di ordinare.

E' accaduto in un ristorante di via Milano dove la cliente si è recata intorno a mezzogiorno del 6 maggio 2021 per ritirare due pietanze tipiche della cucina greca: "Mi ritrovo nello scontrino 1 euro per asporto e quando ho chiesto alla proprietaria del perchè mi ha risposto che era per il sacchetto e il contenitore del cibo che sono andata ritirare. Spero non si propaghi questo comportamento da parte dei ristoratori. Sinceramente tutti abbiamo difficoltà economiche in questo periodo e a mio parere bisognerebbe essere quanto più chiari possibile con i clienti".