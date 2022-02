Swiss Virtual Expo, il primo spazio virtuale in Svizzera

Stiamo davvero entrando irrimediabilmente in una nuova era in cui la presenza fisica è sempre meno necessaria? Davvero è tutto a una portata di click? Molto difficile dare delle risposte definitive, ma non c'è dubbio che una nuova era digitale stia cambiandole nostre abitudini, soprattutto in era covid. E allora, in questo senso, Metaverso avrà sicuramente un ruolo importante se non dominante.

Ed è in questa nuova dimensione che si innesta il progetto Swiss Virtual Expo, un’esposizione che grazie alla realtà virtuale ci permette di visitare un Metaverso fatto di Padiglioni, Stand ed Aree Speciali, dove poter consultare il materiale informativo degli espositori e partecipare alle attività formative comodamente da casa o ovunque noi siamo. Si tratta del primo spazio virtuale di questo genere in Svizzera.

Opportunità

Swiss Virtual Expo è il luogo dove conoscere, farsi conoscere e stringere rapporti commerciali. Dove entrare negli stand degli espositori, consultare la documentazione informativa, seguire gli eventi live, guardare i numerosi video On-Demand e partecipare alle iniziative associative. Swiss Virtual Expo è ormai aperta da più di un mese ma le suo novità non finiscono mai. Lo dimostra ade sempio la nuova entrata TILO, specialista della mobilità sostenibile tra Ticino e Lombardia che propone interessanti idee per le gite giornaliere ed eventi culturali. Scoprire la regione in treno è comodo ed ecologico anche e soprattutto durante le vacanze.