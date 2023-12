Supermercati: nuova apertura Aldi a Olgiate Comasco

Il nuovo negozio di Olgiate Comasco, che verrà inaugurato giovedì 21 dicembre in via Lomazzo 1, vanta una superficie di vendita di oltre 1.000 metri quadrati e propone uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori. Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:30, il punto vendita offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità.

Il punto vendita è dotato di un impianto fotovoltaico della portata di oltre 48kWp. A disposizione dei clienti anche 89 posti auto gratuiti. L’apertura del nuovo negozio di Olgiate Comasco ha visto anche la realizzazione di nuove aree verdi e la piantumazione di alberi che contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria. Sono stati, inoltre, realizzati due nuovi ingressi, uno in entrata e uno in uscita, rispettivamente su Via Roma e Via Lomazzo, a fronte dei quali è stata modificata la viabilità. Per festeggiare le inaugurazioni, ALDI propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti.

Alleato delle famiglie italiane, il “PREZZO ALDI” rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso una virtuosa selezione di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

La nuova apertura a Olgiate Comasco consolida la presenza di ALDI nella provincia di Como, dove ora sono 4 i punti vendita inaugurati, portando a quota 60 gli store in Lombardia. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 16 nuove opportunità lavorative per un totale di 1.009 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 176 negozi in Italia per un totale di 3.206 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.