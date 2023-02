A Como lo stipendio medio è di (quasi) 779 euro al mese

Gli stipendi comaschi lasciano un po' a desiderare, specie se comparati al costo della vita in città e in provincia. Parliamo di una media di 9.345,05 euro all'anno che significa 778,79 euro al mese. Per i cugini lecchesi la situazione è leggermente migliore con una media di poco più di 10mila euro all'anno, non molti meno rispetto ai 12mila euro della media in Italia; dato, questo, decisamente drogato dai quasi 30mila e 500 euro nel Milanese, irraggiungibili per tutti gli altri territori.

Milano domina con uno stipendio medio di 30mila 464 euro all'anno. Bene anche Roma - quinta in Italia - dove le buste paga sono più alte della media: 17mila 774 euro.

In Italia tra il 2019 e il 2021 le buste paga hanno avuto tendenzialmente un incremento. Anche in questo caso a Como non si può gioire, visto che il dato è calo con un -0,3%, in netta controtendenza rispetto al +2,5% italiano. Milano regina assoluta segna un + 6,7%.

Classifica stipendi italiani: le prime dieci città dove si guadagna di più e dove di meno

A rendere noti questi dati economici è il Centro Studi Tagliacarne il quale, in base a elaborazioni sulle voci che compongono il reddito disponibile, ha stilato una "mappa degli stipendi", una classifica delle città italiane nelle quali si hanno le maggiori retribuzioni salariali.

Como nella classifica si piazza al 59° posto su 107 capoluoghi. Lecco è al 53°, Monza e Brianza al 33° e Varese al 61°. Ecco la graduatoria delle prime 10 province/città metropolitane per redditi da lavoro dipendente pro capite e variazioni percentuali rispetto al 2019. Anno 2021. Valori in euro.

Al primo posto Milano con una media di 30.464,86, seguita da Bolzano con 18.942,08, sul podio anche Bologna con una media di 18.628,65. Seguono Parma 18.175,33, Roma con una media di 17.774,30 e Reggio nell'Emilia con 16.912,12.

Al settimo posto Firenze con stipendi annui di 16.686,53 euro, Modena con 16.572,83, Vicenza 16.451,67 euro e nella top ten rientra anche Genova con 16.031,29 euro.