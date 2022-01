Stangata bollette, Confcommercio apre uno sportello dedicato

Sarà un stangate, per le famiglie e per le imprese. Secondo un'analisi di Confcommercio la crisi dei mercati dell’elettricità e del gas comporterà una maggiore spesa energetica di oltre 11 miliardi per le famiglie e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le imprese. “Il prezzo del gas (che è stato il maggiore responsabile degli aumenti di fine 2021) spiega il consulente energia di Confcommercio Como Giuliano Fasolato – è ancora condizionato dalla vicenda Ucraina che non ha trovato la sperata soluzione con il vertice di Ginevra dei giorni scorsi. Il progressivo avvicinamento alla primavera e il conseguente allontanamento del rischio di emergenza gas potrebbe dare un impulso positivo facendo piegare verso il basso la curva dei prezzi, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per vederne gli effetti”.

Per ora il costo energetico continua ad impattare in modo rilevante sulla vita delle aziende e anche i promessi interventi del governo centrale tardano ad arrivare. Oggi più che mai occorre quindi prestare la massima attenzione ai costi energetici, ma siamo realmente in grado di valutare le diverse proposte e di ottenere dei reali benefici economici? Confcommercio Como a tutela delle imprese associate, che quasi quotidianamente ricevono offerte commerciali che non sempre si rivelano vantaggiose, mette a disposizione gratuitamente lo sportello energia. Il servizio permette di verificare la correttezza del proprio costo energetico e di richiedere un’analisi di risparmio grazie a partner esperti e consolidati.

“Con questo servizio – spiega il direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti - vogliamo perseguire tre semplici obiettivi: Verificare se e quanto è possibile risparmiare; rasserenare sulla correttezza del proprio costo energetico; permettere di dire ”No grazie” alle innumerevoli proposte commerciali”.

Per usufruire del servizio e verificare se vi sono opportunità di risparmio rispetto ai prezzi di mercato sarà sufficiente inviare via mail a sportelloenergia@confcommerciocomo.it l’ultima bolletta di energia e gas. Confcommercio Como sta organizzando un webinar di approfondimento dedicato agli Associati. Per info contattare gli uffici al numero 0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it.