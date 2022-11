Turismo invernale? Il Lago di Como punta sugli itinerari per mountain bike

Da sempre il territorio comasco e, più in generale, il Lago di Como, cercano di allungare la stagione turistica ben al di là della primavera ed estate. Da qualche anno a questa parte il boom della mountain bike, aiutato dalla diffusione di modelli di bici elettriche a pedalata assistita, ha fatto scoprire ai turisti stranieri la bellezza delle montagne e delle colline che circondano e sovrastano il Lario. Ragion per cui Regione Lombardia ha deciso di sostenere economicamente il progetto "Pedala: sei sul Lago di Como".

Si tratta di una delle numerose iniziative che la Regione ha voluto sostenere per favorire e promuovere il turismo nella stagione invernale sul territorio lombardo grazie al bando regionale “Ogni giorno in Lombardia”, realizzato da Camera di Commercio Como-Lecco con il supporto operativo di Lariofiere e la collaborazione della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

Dunque, numerose le novità della stagione per questa zona caratterizzata dalla diversificazione dei prodotti invernali, non esclusivamente incentrata sullo sci, in modo da offrire variegate experience sul territorio. Nel Lecchese, per esempio, c'è Resinelli Outdoor Experience, un progetto che ha lo scopo di valorizzare il territorio e promuovere itinerari turistici che raggiungono i Piani Resinelli, l'altopiano delle Prealpi lombarde per destagionalizzare, decentrare e rendere sostenibili i flussi turistici. I Piani Resinelli sono la meta ideale per chi vuole vivere esperienze all'aria aperta, all'insegna dell'avventura e del divertimento o per una vacanza indimenticabile immersi nella natura e nella neve. Offrono un tracciato escursionistico ad anello all'interno del Parco Valentino, per un'esperienza magica tra faggi e frassini avvolti dal candore della neve. Per le famiglie con bambini verrà presto realizzata un'area dedicata al bob e slittino in tutta sicurezza e con innevamento naturale. La Valsassina è da sempre la prima scelta per l'avvicinamento agli sport montani, soprattutto in inverno. Per la stagione 2022 2023 a Piani di Bobbio la grande novità è la nuova seggiovia quadriposto "Nuova Ogania che prende il posto di uno skilift.

Infine, torna per la nuova stagione il Bus della Neve, il collegamento diretto da Milano alle piste (tutti i weekend) e la B-school una nuova scuola di sci.