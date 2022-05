Sicuramente Impresa: la nuova associazione comasca contro "l'imprenditoria mafiosa"

È nata sabato 14 maggio 2022 l’associazione “Sicuramente Impresa” per la legalità e la sicurezza di aziende e professionisti. Fondata, tra gli altri, da Confesercenti Como e Sindacato Autonomo di Polizia di Como, a presiederla è stata chiamata la VicePresidente di Confesercenti Isabella Ricci, coadiuvata nel suo compito dal consigliere e vicepresidente Davide Cardone, assessore al Commercio di Bregnano, dalla consigliera e tesoriera Elena Invernizzi, commercialista, dalla consigliera e segretaria Tatiana Negurita, giurista d’impresa, dalla consigliera Alessandra Calabrò, avvocato responsabile del settore legale di Confesercenti. Tra i fondatori anche Carlo Colombo, coordinatore provinciale della Associazione Nazionale Carabinieri, già commissario del Comitato tecnico scientifico contro le mafie di Regione Lombardia.

Presentazione pubblica

La presentazione pubblica dell’associazione avverrà giovedì 19 Maggio alle ore 21 a Villa Calvi, in via Roma 8 a Cantù, nel corso dell’incontro “Nasce Sicuramente Impresa: un’associazione di Confesercenti Como per la legalità e la sicurezza di aziende e professionisti”. All'incontro parteciperanno anche il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti, il questore di Como Leonardo Biagioli, i sindaci di Cantù, Mariano Comense, Orsenigo, Figino Serenza, Cadorago, Schignano, Arosio e altri rappresentanti istituzionali. L’incontro, patrocinato dal Comune di Cantù, è aperto al pubblico previa registrazione della partecipazione scrivendo a marchio@confesercenti.como.it.

"Sicuramente Impresa” e la cultura della legalità: le finalità

La neonata associazione si propone di perseguire tanti e diversi obiettivi. Per esempio, promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti di consumatori, promuovere i diritti della cittadinanza e delle Imprese, della cultura della legalità democratica e della giustizia sociale; valorizzare la memoria delle vittime di mafie; contrastare il dominio mafioso del territorio;

svolgere attività ricreative e culturali, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale. Inoltre l'associazione vuole promuovere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Educare alla legalità democratica

L'obiettivo generale, dunque, è di sostenere concretamente il diritto “a fare impresa”. Come? Per esempio costruendo una rete sicura di professionisti in grado di assistere le imprese e i lavoratori che sono vittime delle mafie; presidiando i territori fornendo un supporto concreto a imprese, istituzioni e amministrazioni comunali; sviluppando progetti sul lavoro e attività antiusura e antiracket; svolgendo ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiendo, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni altro atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

I compiti dell’associazione

I compiti dell'associazione sono: sostenere le imprese, la rete del commercio e dell’imprenditoria in generale diffondendo la cultura della legalità democratica, soprattutto in quei territori fortemente coinvolti da infiltrazioni mafiose; creare un centro d’ascolto per vittime di racket con il supporto di professionisti che suggeriranno, ove necessario, misure organizzative e scelte economiche per fronteggiare situazioni di potenziale rischio e un circuito sicuro e anonimo di assistenza psicologica e legale; contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Le attività

“Sicuramente Impresa” realizza i propri scopi con le seguenti attività: organizzando eventi sociali di sensibilizzazione: eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; contribuendo allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; avanzando proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; organizzando attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse; promuovendo e diffondendo la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra i soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio; offrendo possibilità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale. Offrendo integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.; affiancando Enti, Istituzioni e Associazioni di volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’associazione