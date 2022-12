Dipendenti di Coop in sciopero a Como e Cantù, ma non solo

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno hanno proclamato 8 ore di sciopero nei punti vendita Coop Lombardia, da articolare nei prossimi giorni. A Como, la protesta riguarda due grossi punti vendita come Cantù e Como più altri negozi di vicinato (per esempio Albate, Cucciago) per un totale di oltre duecento dipendenti.

"La vicenda ci ha tenuti impegnati a partire dalla fine dicembre 2019 - scrivono le sigle regionali - momento in cui Coop Lombardia ha notificato la disdetta del contratto integrativo. Nonostante a febbraio 2020 sia stata presentata una piattaforma per il rinnovo dell'integrativo, Coop Lombardia non ha voluto dare seguito alle nostre richieste di negoziazione, tanto che a partire da aprile 2020 ha redatto un regolamento aziendale".

La pandemia, le emergenze per salvaguardare la salute di lavoratrici e lavoratori, nonché dei clienti - proseguono i sindacati - sono state le nostre priorità durante il 2020 e il 2021, ma non abbiamo mai tralasciato l'impegno a riacquisire un percorso per la ricostituzione del contratto integrativo. Nonostante Coop Lombardia continuasse ad affermare di essere disponibile a una trattativa, nei fatti la cosa non si è realizzata. Ogni volta che riprendevamo a dialogare e provavamo a portare avanti una trattativa, il risultato che si ricavava era di trovare sempre rivisitazioni nei contenuti". Primo fra tutti il capitolo dell'organizzazione del lavoro: "Abbiamo cercato di lavorare su condizioni di miglior favore per poter dare a lavoratrici e lavoratori strumenti per una programmazione dei turni stabile e duratura. Ben 4 volte abbiamo tentato di riprendere questa trattativa. Oggi dobbiamo, purtroppo, sancire che la controparte ha continuato a riempirci di parole. Basta così, non ci stiamo, non si può andare avanti così".