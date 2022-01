Omicron frena il Salone del Mobile, rinviato a giugno

Non c'è pace nemmeno quest'anno, nonostante i vaccini, per il settore fiere. La variante omicron, e la sua inarrestabile contagiosità, ha infatti messo nuovamente in pericolo anche il Salone del Mobile. Voci di un suo rinvio si rincorrevano già da giorni e lo spostamento del più importante evento del settore, previsto inizialmente dal 5 al 10 aprile 2022, a causa dell’avanzare della pandemia, sembrava ormai certo. Mancava solo una data, e questa mattina il consiglio di amministrazione con Fiera Milano ha deciso lo slittamento: Il Salone del Mobile si terrà dal 7 al 12 giugno prossimi. Una scelta sofferta quanto sensata per un evento che richiama migliaia di visitatori, come ha confermato anche il successo dell'ultima edizione. Ricordiamo che il comparto legno e arredo è uno dei più floridi della nostra Brianza.