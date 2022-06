È tempo di saldi estivi, quando iniziano a Como e in Lombardia

Arrivano i saldi estivi e quest'anno in Lombardia cominceranno a partire dal prossimo 2 luglio e, come si legge nella pagina dedicata sul sito della Regione, la durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto, termineranno il giorno martedì 30 agosto. A Como inoltre dal 23 giugno al 28 luglio il giovedì sera i negozi saranno aperti fino alle ore 22:30.

Saldi estivi, le norme per i negozianti

Ed è lo stesso Pirellone a ricordare alcune norme per i negozianti. "Si ricorda che le disposizioni regionali in materia di saldi valgono sia per le attività di vendita al dettaglio sia per le attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti". Ai fini di "informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso", hanno rimarcato dal Pirellone, spiegando che "è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso".

Il negoziante ha poi "l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto". Infine "i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale" e "se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare".