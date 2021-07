Ristorexpo: "Ricomincio da me". Il nuovo umanesimo enogastronomico

Ristorexpo 2021 segna la ripartenza dell’attività fieristica a Lariofiere che, non a caso, comincia con uno degli appuntamenti più partecipati dalle aziende e dagli operatori del settore. Per loro la mostra rappresenta oltre che un’opportunità di business anche l’occasione per tornare ad incontrarsi e fare sistema. Nonostante per questa edizione si dovrà rinunciare ad uno dei padiglioni del quartiere fieristico, occupato dall’Hub vaccinale fino al 30 Novembre, Lariofiere insieme a Confcommercio Como e Lecco sta lavorando perché vengano assicurati gli standard qualitativi e di contenuto attesi dal pubblico della mostra. Analogamente sarà riservata grande cura nel garantire la totale sicurezza e fruibilità delle aree espositive e degli eventi.

“Finalmente – esordisce il Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati – siamo riusciti a riprogrammare la 23^ edizione di Ristorexpo. Seppur non nel periodo tradizionale, la mostra è confermata a partire dal 26 settembre, per tornare nel 2022 alla consueta programmazione nel mese di marzo. L’inizio dell’autunno rappresenta comunque un periodo favorevole per gli operatori di settore, a chiusura di una stagione che già ora ha tutti i requisiti per restituire risultati molto positivi. Gli operatori, dopo un periodo di intenso lavoro, potranno tornare a pianificare gli investimenti e Ristorexpo offrirà loro soluzioni di qualità e valore. A questo proposito la mostra amplia quest’anno la propria offerta con un’area dedicata ai prodotti e servizi per la sanificazione e l’igienizzazione dei locali pubblici, tema molto delicato e oggetto di particolare interesse. Ristorexpo sarà inoltre l’occasione per dedicare del tempo alla formazione e all’aggiornamento professionale e per intercettare le tendenze del settore. Gli espositori, quest’anno più che mai, avranno l’opportunità di incontrare una domanda ampia, qualificata e, siamo certi, motivata nell’affrontare il tanto atteso momento della ripartenza.”

Il titolo pensato per questa edizione è “Ricomincio da me. Il nuovo umanesimo enograstronomico”: un invito ad affrontare il processo di ripartenza con rinnovata coscienza e con la ferma volontà di mettere a patrimonio gli insegnamenti che l’anno appena trascorso ha lasciato. Al centro c’è l’uomo e la riflessione con cui l’uomo si rende conto degli altri come persone. Per stare insieme e poi proseguire è necessario avere dei valori comuni ed individuando questi valori comuni si può fare un progetto di vita insieme. Un progetto che sia rispettoso di ogni realtà ma soprattutto dell’uomo e della sua natura. Questo principio parte da ogni individuo e questo nuovo umanesimo si riverbera poi nell’enogastromia e nella sua quotidiana realizzazione nel rispetto di principi che vengono poi declinati nei campi, nei vigneti, nei frutteti, negli allevamenti, nei boschi e nei mari, nei laghi, in cucina ed alla fine in tavola.

Una visione affine emerge dal Rapporto Annuale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 2020, che racconta di un settore profondamente trasformato. Secondo FIPE, per i primi 3-5 anni post-pandemia è ipotizzabile un rimbalzo dei consumi fuori casa anche maggiore rispetto ai livelli pre-Covid a fronte di un consumatore sempre più esigente, attento e alla ricerca di un’esperienza d’acquisto gratificante a 360 gradi. Una riflessione importate è e sarà da riservare al tema della sostenibilità, che ha acquisito negli ultimi anni sempre maggiore importanza nella proposizione di valore di un brand e che continuerà a ricoprire un ruolo di prim’ordine anche al termine dell’emergenza sanitaria. Sostenibilità, da intendersi perseguita attraverso tre assi principali sia dai punti vendita che dall’industria: capitale umano, materiali e prodotto.