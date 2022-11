Era troppo bello per durare: Esselunga rimuove la ricarica gratis per le auto elettriche

Era troppo bello per essere vero. nzi, era vero, ma era troppo bello per poter durare a lungo, visti i tempi che corrono. La ricarica gratis di Esselunga resterà solo un bellissimo ricordo: a breve tutti i punti vendita della catena di supermercati trasformeranno le loro stazioni di ricarica da gratuite a pagamento.

Fino ad oggi le stazioni di ricarica per le auto elettriche di Esselunga erano completamente gratuite. Bastava consegnare la carta di identità al punto accoglienza per ricevere una tessera magnetica per far funzionare la ricarica. Si poteva ricaricare la batteria della propria auto completamente, senza limite di tempo. Non era nemmeno obbligatorio fare la spesa. Ragion per cui spesso i punti di ricarica di Esselunga erano praticamente presi d'assalto non solo da auto elettriche di comaschi ma anche ticinesi. Numerosissime le Tesla con targhe svizzere che venivano ad "attaccarsi" alla ricarica veloce di Esselunga. La pacchia, però, è ormai finita. Già all'Esselunga di Fino Mornasco la ricarica è diventata a pagamento.

A breve succederà la stessa cosa anche all'Esselunga di Camerlata. Il cartello al punto accoglienza spiega che "nelle prossime settimane il servizio sarà a pagamento e affidato a Plenitude e Becharge. Si pagherà, dunque, a seconda dei kWh (chilowattora) ricaricati. Visto il caroenergia a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno fare un pieno di energia alla propria vettura elettrica potrebbe costare quanto un pieno di carburante tradizionale. I prezzi variano in base alle compagnie elettriche ma anche alla velocità di ricarica. E pensare che all'Esselunga si poteva ricaricare gratis persino con il sistema più veloce, quello a corrente continua (DC CCS 2).

In città restano attualmente disponibili alcuni punti di ricarica gratuita in altri supermercati, ma si tratta di ricariche a corrente alternata (AC), quindi molto più lente e con un limite di tempo di mezz'ora. Significa, sostanzialmente, ricaricare solo l'auto solo di pochi chilometri di autonomia. Un'opportunità comunque vantaggiosa per chi ha l'auto ibrida, ma assai di meno per chi ha l'auto completamente elettrica.