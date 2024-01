Nuova luce al Teatro Sociale grazie ai lavori eseguiti col PNRR

I lavori hanno interessato n. 68 finestre e n. 14 portoni. E’ stato posato poi un tappeto in materiale isolante tra un piano e l’altro dell’edificio. Port operam, si è conseguito un risparmio energetico pari al 32% dei consumi globali annui che ha consentito all’edificio teatrale il salto dalla categoria energetica D alla categoria energetica C. Le tonnellate di CO2 evitate all’anno sono pari a 59,5 TCO2. I lavori sono durati n. 11 mesi come da previsioni progettuali, senza mai interrompere l’attività teatrale.

Le opera da serramentista sono state eseguite dalla ditta Bragotto e Urbinati di Como e per la parte edile dalla ditta Engeco di Como. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati all’arch. Luca Ambrosini, l’ing. Mauro Volontè si è occupato della diagnosi energetica, mentre l’arch. Federica Douglas Scotti ha curato la sicurezza sul lavoro in cantiere. I lavori sono stati effettuati sotto il costante controllo della Soprintendenza e nel pieno rispetto dei più moderni criteri di restauro degli edifici storici.

Si tratta di lavori finanziati per l’80% dal Ministro della Cultura tramite fondi provenienti dal PNRR e quindi tramite fondi dell’Unione europea – Next Generation EU. La Società Palchettisti si era classificata al 109° posto su 358 progetti finanziati in Italia con un punteggio di 66 punti su 100.

Si ritiene che questa sia la prima inaugurazione in Italia per lavori PNR sui Teatri. La cerimonia si terrà in occasione dell'opera pucciniana Madama Butterfly, venerdì 19.01.2024 ore 18,30, lato via Bellini. Sarà presente il Sindaco di Como Alessandro Rapinese, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Alessio Butti, il Prefetto di Como dr. Andrea Polichetti.

La facciata sarà illuminata a giorno da n. 8 fari montati su una apposita struttura temporanea in ferro dalla ditta Coduri Paolo.