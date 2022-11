Ecco quali sono le regole per aprire un Home Restaurant

A seguito del nostro articolo sull'Home Restaurant, Gaetano Campolo, amministratore delegato della Home Restaurant Hotel, che dal 2015 tutela e porta avanti la voce dei propri associati, ritiene opportuno chiarire quali siano le regole per avviare questo tipo di attività.

"Per fare Home Restaurant oggi - scrive Campolo - bisogna rispettare il Parere del Ministero dell'Interno dell'1 febbraio 2019 che impone una comunicazione presso la Polizia di Stato una volta l'anno indicando i giorni di apertura che devono essere non più di 3 a settimana e la polizia registrerà la comunicazione in un apposito registro così come in oltre 90 stazioni di polizia in cui abbiamo comunicato per i nostri associati. A questo si aggiunge il Bollettino Antitrust del 30 Marzo 2017 che su nostra denuncia ha bocciato la ddl home restaurant e vieta ad oggi i pagamenti elettronici ed attraverso siti web prima di aver usufruito del servizio. Ai fini fiscali ad oggi si può fatturare fino a 5 Mila euro annui lasciano una ricevuta non fiscale che se supera i 77 euro va apportata una marca da bollo da 2 euro".

"Senza queste basi e paragonandolo ad una trattoria fa trasparire un messaggio negativo opposto a come è realmente il settore Home Restaurant, che quasi crea concorrenza alla ristorazione classica, per questi motivi invito i signori a mettersi in regola quanto prima invitando nello stesso tempo le autorità competenti a controllare il proprio territorio vista anche la diffusione mediatica".

"Promuoversi come Home Restaurant senza le autorizzazioni - conclude Campolo - vuol dire creare un danno ad oltre 700 Home Restaurant regolari. Quanto abbiamo appreso da Qui Como è l'ennesima prova che serve una Legge Quadro Nazionale. Così si rischia di fare confusione che provoca fisiologicamente danni sia a noi come Associazione e Piattaforma sia anche a tutti i nostri Homers che rispettano le regole in materia di Home Restaurant e si sottopongono ai controlli afferma Gaetano Campolo CEO della Home Restaurant Hotel srl che dal 2015 tutela e porta avanti la voce dei propri associati".