Rc auto, nell'ultimo anno a Como premi in aumento del 9,3%

Negli ultimi dodici mesi le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere. A dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Como e provincia occorrevano, in media, 366,57euro, vale a dire il 9,3% in più rispetto a dicembre 2021. E' quanto rilevato dall'osservatorio di Facile.it. Secondo l'analisi del noto sito di comparazione prezzi, nuovi aumenti sono attesi in Lombardia anche per il 2023. Sono quasi 134mila gli automobilisti lombardi che nel corso del nuovo anno si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti.

Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,58%, in provincia di Como il valore sale al 2,60%, dato tra i più alti registrati nella regione. Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Monza e Brianza (2,89%), seguita da Milano (2,72%), Sondrio (2,68%), Como (2,60%) e Brescia (2,58%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Bergamo (2,56%), Pavia (2,47%), Varese (2,44%), Mantova (2,17%) e Lodi (2,10%). Chiudono la classifica lombarda Lecco (1,99%) e Cremona (1,92%). Brutte notizie anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che,