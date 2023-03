Guardie giurate in protesta davanti a Sicuritalia: "Vergogna!"

i lavoratori del settore della vigilanza della provincia di Como hanno dato vita a un'accesa manifestazione di protesta davanti alla sede di Sicuritalia, in via Belvedere. Come anticipato negli scorsi giorni i sindacati hanno indetto un presidio per protestare contro il mancato rinnovo del contratto. Infatti, sono 7 anni che il contratto nazionale non viene ritoccato. Al grido di "vergogna, vergogna" i manifestanti hanno presidiato lo spazio antistante una delle principali aziende del settore della vigilanza, Sicuritalia per l'appunto, che conta migliaia di dipendenti in Lombardia. La protesta ha causato alcuni disagi alla viabilità, vista la prossimità con la rotatoria di via Canturina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica mentre la polizia locale si è occupata di regolare e limitare i disagi al traffico.

