I proprietari del Como 1907 ancora più ricchi: la nuova classifica di Forbes

La nostra squadra del cuore, il Como 1907, non dovrebbe avere problemi per gli investimenti futuri dato che i suoi proprietari, i fratelli Hartono in controtendenza rispetto a quasi tutto il pianeta, stanno aumentando le loro ricchezze.

Robert Budi e Michael Hartono, i proprietari del Como 1907, scalano la classifica degli uomini piu ricchi del mondo e guadagnano quattro posizioni: si trovano ora al 61° e al 65° posto della prestigiosa classifica che ogni anno Forbes rivela sulle sue pagine. Michael e suo fratello Robert Budi sono i proprietari indonesiani del produttore di kretek (sigarette ai chiodi di garofano) Djarum, che hanno ereditato dal padre Oei Wie Gwan alla sua morte nel 1963. L'azienda è cresciuta fino a diventare un grande conglomerato che comprende la Banca Centrale dell'Asia, l'elettronica, le piantagioni e vari proprietà, sono diventati i più ricchi del paese con lo stesso Michael che aveva un patrimonio netto superiore a 22,3 miliardi di dollari nel 2022.

La cima della classifica di Forbes

Se i fratelli Hartono guadagnano posizioni, in cima alla classifica Bernard Arnault e famiglia con un patrimonio di 211 miliardi (derivati dalla Lvmh) scalzano Elon Musk con "solo" 180 miliardi. Al terzo posto il "signor Amazon" Jeff Bezos con 114 miliardi. Bill Gates con Microsoft deve accontentarsi del 6° posto (la classifica completa su Forbes).

L’età media dei miliardari è di 65 anni. Il più anziano è il magnate delle assicurazioni George Joseph, che a 101 anni detiene un patrimonio complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Tra i più giovani, invece, spicca l’italiano Clemente Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, che a soli 18 anni può contare su una fortuna di 3,5 miliardi.