Prezzi folli per un bilocale in Como centro: si arriva fino a 6.500 euro al metro quadrato

Mansarda in via Muralto (città murata), 60 metri quadrati, due locali, 4° piano con ascensore, tutta ristrutturata. Prezzo? In annuncio, su uno dei più importanti siti italiani di annunci immobiliari, viene indicato 390mila euro. Significa 6.500 euro al metro quadrato. Un prezzo che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile anche per immobili realizzati con ottime finiture. Invece, adesso, proposte immobiliari di questo tipo sono praticamente lo standard se si parla di centro storico e di zona turistica di Como e soprattutto se si parla di metratura medio-piccole, come appunto i bilocali (i monolocali sono quasi diventati introvabili) e i piccoli trilocali.

Merito (o colpa, a seconda del punto di vista) del turismo che ha portato molti a investire in piccoli immobili da destinare a case vacanze. Qualche altro esempio di bilocali decisamente non a buon mercato? In via Ortelli, al 2° piano con ascensore in un palazzo di sette piani, 35 metri quadrati a 220mila euro, vale a dire 6.280 euro al metro quadrato.

I prezzi non accennano a scendere neanche a metrature superiori. Trilocali di circa 100 metri quadrati toccano facilmente i 5.500 euro al metro, ma si può tranquillamente arrivare a 6.500 euro se l'immobile è ristrutturato di recente e possiede un posto auto (scoperto). E' il caso di un trilocale di zona piazza Volta: 105 metri quadrai a 690mila euro, cioè 6.570 euro al metro quadrato.

Insomma, come investimento il mercato immobiliare in centro Como è diventato ancora più elitario rispetto a qualche anno fa quando si poteva comprare le stesse tipologie di immobili con medesime metrature a molto meno e con possibilità di accendere mutui sicuramenti a tassi più vantaggiosi degli attuali.