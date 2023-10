Prezzi bloccati dal 1°ottobre: l'elenco dei supermercati anti-inflazione di Como e provincia

Prezzi bloccati a partire da oggi 1 ottobre e fino al 31 dicembre in tutti i supermercati che esporranno il bollino rosso, con il carrello della spesa colorato di rosso e verde, su sfondo bianco. È un'iniziatova voluta dal Governo, un patto firmato con produttori e distributori per dare il via al "trimestre anti-inflazione". In moltissimi, in tutta Italia, hanno aderito all'iniziativa. Prezzi calmierati dunque per pasta, latte, pannolini ma anche per i prodotti della cura della persona e della casa. Il patto anti inflazione è attivo da oggi e hanno aderito i principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura. Sui prodotti oggetto dell'iniziativa potranno essere previsti: prezzi fissi, promozioni; iniziative sui prodotti a marchio del distributore; carrelli a prezzo scontato o unico.

I punti vendita che aderiscono a Como e provincia

Il Ministero ha già pubblicato il lungo elenco di punti vendita aderenti, suddiviso per regioni e province ed ordinato in ordine alfabetico per singolo comune. Al momento nella provincia di Como l'elenco conta decine e decine di esercizi tra cui supermercati con insegne della grande distribuzione. Qui è possibile consultare l'elenco degli esercizi aderenti riportato dal ministero delel Imprese e del Made in Italy.