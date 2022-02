Prezzi di benzina e gasolio a Como e provincia: dove costa di meno

Con il carovita che imperversa a tutti i livelli, è bene conoscere dove poter risparmiare. La cosa vale anche per il carburante dell'auto, visto che il pieno può essere una voce molto importante nel bilancio di un'economia domestica. Da questo punto di vista viene in aiuto l'Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo Economico che monitora costantemente l'andamento dei prezzi riportando il costo di ogni tipo di carburante (servito o self) per ciascun impianto in Italia.

Il territorio della provincia di Como è degno di una particolare attenzione e interesse, in virtù della vicinanza con la Svizzera e per la presenza della carta sconto carburante. Vediamo, dunque, dove si risparmia per fare ilpieno e dove, invece, costa di più in base a quanto riportato dall'Osservaprezzi nella giornata del 20 febbraio 2022.

Benzina self

L'impianto dove risulta applicato il prezzo più basso per la benzina self è quello marchiato IP situato lungo la Statale Regina (al km 25+100) in direzione Colico, dove la benzina costa 1,339 euro al litro.

Il più caro risulta un altro IP, quello situato in via Valassina 88, a Bellagio: 2,152 euro al litro.

Benzina servito

ll più economico della "categoria" benzina servito è l'impianto con marchio ENI di via Provinciale Novedratese 7 a Novedrate: costo 1,659 euro al litro.

Il più caro risulta essere un altro ENI, quello di via Monte Rosa 5 a Lomazzo: 2,164 euro al litro.

Gasolio self

L'impianto più economico per rifornirsi di gasolio in modalità self è quello marchiato IP situato lungo la Statale Regina (al km 25+100) in direzione Colico, dove la benzina costa 1,199 euro al litro.

Il più caro secondo l'Osservaprezzi risulta, invece, essere l'IP situato in via Valassina 88, a Bellagio: 2,099 euro al litro.

Gasolio servito

ll più economico della "categoria" gasolio servito è l'impianto con marchio ENI di via Provinciale Novedratese 7 a Novedrate: costo 1,519 euro al litro.

Il più caro secondo l'Osservaprezzi risulta, invece, essere l'IP situato in via Valassina 88, a Bellagio: 2,099 euro al litro.

A Como

Per quanto riguarda il capoluogo i prezzi migliori per il self si trovano all'impianto ENI di piazzale Camerlata: benzina a 1,809 euro e gasolio a 1,679 euro al litro. Per quanto riguarda il servito prezzi vantaggiosi all'impianto IP di via Asiago 15, con 1,960 euro al litro per la benzina e 1,840 euro al litro per il gasolio.