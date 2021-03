Alberghi e case vacanze del Lago di Como: tornano le prenotazioni per l'estate

Albergatori e gestori di case vacanze si dicono ottimisti per la stagione turistica 2021 sul Lago di Como. Molte delle prenotazioni sono legate ai matrimoni in programma a partire da fine maggio. Infatti, molte cerimonie annullate nel 2021 a causa della pandemia sono state riprogrammate per questa estate. Lo conferma il direttore generale dell'Hotel Villa d'Este, Danilo Zucchetti: "Abbiamo molte prenotazioni provenienti dal Paesi europei, ma per eventi privati come matrimoni abbiamo anche qualche prenotazione da oltre oceano. Per tornare a rivedere davvero gli americani, gli australiani e i giapponesi come in passato dovremo aspettare almeno il 2022. Le aspettative sono buone, c'è ottimismo, soprattutto a partire da fine maggio. Tuttavia dobbiamo aspettare per sapere se all'ultimo non ci saranno nuove chiusure che obblighino i visitatori a cancellare il viaggio".

Rosa Santini, ideatrice del gruppo Host del Lago di Como, conferma la tendenza: "Le case vacanza stanno ricevendo finalmente le prime prenotazioni per l'estate. Abbiamo anche americani in arrivo grazie ai matrimoni in programma. Finalmente c'è un po' di ottimismo tra i gestori di case e b&b".