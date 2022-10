Arriva Porcobrado: quattro ragazzi sfidano la crisi e portano a Como il miglior panino d'Europa

Giovani e coraggiosi, quattro amici di Cantù uniscono le forze e aprono una nuovo locale nel cuore del centro storico di Como. Antonio (nella foto) è, sieme all'amico di sempre, Gabriele Vicino, uno dei quattro soci dietro a "Porcobrado", il nuovo punto vendita dell'omonimo franchising che è già presente a Milano, Firenze e Roma. Peculiarità di questo nuovo street food (vincitore del premio miglior panino d'Europa, prima nel 2017 poi ancora nel 2022) sono la provenienza delle materie prime (rigorosamente italiane) e l'esclusivo utilizzo di carne di maiale sfilacciata prodotta da animali allevati, appunto, allo stato brado.

"Da sempre ognuno di noi desiderava potere avviare un'attività in proprio - raccontano i ragazzi - e quando all'inizio dell'anno abbiamo scoperto le box di Porcobrado, inviate a domicilio con tutti gli ingredienti e le istruzioni per prepararsi il proprio panino, ci siamo incuriositi. Ci siamo informati sul marchio, ci è piacuto il concept e sopratutto il concetto di qualità, tutta italiana, che sta dietro all'offerta gastronomica. Così abbiamo deciso che era giunto il momento di unire le forze e provare ad avviare la nostra attività".

In meno di otto mesi i quattro ragazzi hanno trasformato il progetto in realtà e domenica 23 ottobre hanno aperto i battenti in via Adamo del Pero 8. Una scelta, quella di buttarsi in un progetto imprenditoriale, quanto mai coraggiosa visti i tempi che corrono. Il caro bolletta non ha fermato la determinazione di questi giovani: "Abbiamo continuamente aggiornato il business plan e ci siamo convinti che dopo tanto lavoro avremmo potuto farcela. Se stai troppo tempo ad aspettare il momento ideale finisce che non fai mai nulla, intanto il tempo passa e poi magari te ne penti".