La Pasqua dei lariani: 69,2 euro a famiglia

Con la fine dell’emergenza i consumatori lariani tornano a spendere per la Pasqua con una media di 69,2 euro a famiglia, il 25% in più rispetto allo scorso anno, attestandosi sui livelli pre-pandemia del 2019, nonostante le preoccupazioni per il conflitto in Ucraina. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani secondo la quale il 59% dei cittadini trascorrerà il pranzo pasquale tra le mura domestiche, mentre un 32% si recherà a casa di parenti e amici con un recupero della convivialità e della voglia di stare assieme dopo due anni di limitazioni e lockdown. Tra chi sceglie di pranzare fuori, fioccano anche le prenotazioni in agriturismo che, nelle nostre province, registrano di fatto il tutto esaurito per il pranzo di domani: il Lago di Como – come, più in generale le due province di Como e Lecco – è in vetta tra le mete scelte a livello nazionale per trascorrere il periodo pasquale.

Tra i dolci, nelle province di Como e Lcco la colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come il preferito delle feste anche se in più di quattro famiglie su 10 (41%) si preparano quest’anno in casa i dolci tipici della Pasqua, anche per effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ la colomba è presente nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata che non mancherà nel 66% delle case. Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica dunque una preferenza per la colomba simbolo della pace, una novità è rappresentata anche dal ritorno della cucina casalinga fai da te con la riscoperta dei dolci della tradizione. Una tendenza spinta dal caro prezzi che non ha risparmiato i prodotti di pasticceria, legato soprattutto agli aumenti dei costi energetici. Nelle famiglie, conclude Coldiretti Como Lecco, si è così tornati ai fornelli recuperando antiche ricette, a partire da quelle della tradizione contadina delle terre lariane.