L'orto verticale più grande d'Europa sarà inaugurato nel Comasco

I lavori di costruzione dell'orto verticale di Cirimido (Como) vedranno in questi mesi un’importante accelerazione. L’azienda Planet Fams si occupa di vertical farming, una pratica che permette la coltivazione di prodotti agricoli (letteralmente) in verticale. La start up è stata fondata nel 2017, sviluppando tecnologie per coltivare erbe aromatiche e insalate in foglia in ambienti controllati senza uso di pesticidi, a km zero e con un risparmio d’acqua di circa il 97% rispetto all’agricoltura tradizionale. A poco più di due settimane dall’incendio che ha coinvolto lo stabilimento di Cavenago in Brianza, ha deciso di non ricorrere alla cassa integrazione, sebbene quanto accaduto lo consentirebbe.

Tutta l’azienda è ora concentrata verso la realizzazione del nuovo stabilimento nel Comasco. Anche per quanto riguarda la ripresa della produzione, l’azienda ha deciso di attendere l’attivazione del nuovo sito di Cirimido, con l'intenzione di garantire gli altissimi standard di qualità, freschezza e gusto ai propri consumatori, senza scendere a compromessi. Il nuovo impianto, che sarà operativo a partire da fine luglio, avrà dimensioni doppie rispetto a quelle di Cavenago. Sorgerà su un’area complessiva di 40.000 mq, di cui 11.500 dedicati allo stabilimento, con una superficie netta di coltivazione pari a 20.000 mq, consentendo un ulteriore passo in avanti in termini di innovazione tecnologica, efficienza e produttività.

I team tecnici dell’azienda ( ingegneristico, agronomico e software) hanno concluso la definizione degli impianti e l’attuazione di una serie di test volti a implementare e ottimizzare ulteriormente le dotazioni tecnologiche già impiegate nello stabilimento di Cavenago. L’obiettivo di queste attività è stato anche quello di acquisire dati sempre più precisi e puntuali, per garantire nel nuovo impianto un monitoraggio dettagliato e costante del prodotto e di tutti i parametri di crescita. In queste settimane, il folto team di ingegneria e R&D è al lavoro con l'organizzazione delle attività di installazione, allestimento e avviamento dell'impianto.

Dal punto di vista energetico, lo stabilimento di Cirimido rispecchierà il credo di Planet Farms in termini di efficienza e sarà alimentato anche tramite fonti energetiche rinnovabili, tra cui un impianto fotovoltaico che occuperà una superficie di circa 8.000 mq.

Planet fams: come funziona

L’azienda è strutturata per contenere delle camere di crescita progettate a seconda della varietà di prodotto da coltivare. Le stanze contengono delle scaffalature apposite ognuna delle quali ha uno strato di coltivazione. Ed è, ovviamente, tutto in verticale. Per creare le giuste condizioni per la crescita delle piante, dentro Planet Farms sono presenti sistemi di purificazione dell’aria e di condizionamento della temperatura, oltre che tecnologie per la corretta umidità all’interno degli ambienti. Inoltre, per crescere le piante hanno bisogno di luce: ogni camere è dotata di Led regolati a seconda della piantagione e delle sue necessità.