Oro in Euro, compro oro e gioielleria, non si ferma: inaugurato un moderno punto vendita a Lugano Sud

200 punti vendita in Italia e ora una presenza sempre più capillare sul territorio Svizzero: Oro in Euro inaugura il suo nuovissimo punto vendita a Lugano Sud che diventerà anche headquarter dell’azienda.



La società, fondata e diretta da Nicola Laurenza, presente in Ticino da oltre 10 anni, si conferma una realtà solida, sana e lungimirante che, anche in un momento di crisi per molte aziende come questo, ha continuato a lavorare con costanza e trasparenza.



Ed ecco che, dopo i primi negozi a Balerna, Bellinzona, Massagno, Stabio, si aggiunge, al già consolidato punto vendita di Riva Caccia a Lugano, una struttura dal concept moderno e contemporaneo, nella zona più commerciale del capoluogo ticinese: posto a pochi metri dal Centro Commerciale Lugano Sud, il punto vendita si presenta come pedina integrante della strategia evolutiva di Oro in Euro che continua a investire sul territorio svizzero con progetti innovativi, finalizzati a consolidare la relazione con i propri clienti, contribuendo a stimolare il dinamismo dei suoi retail.

“Oro in Euro è un brand internazionale che punta tutto alla soddisfazione dei propri clienti – ha dichiarato Nicola Laurenza – Oggi più che mai il rapporto con il consumatore è fondamentale. Siamo un’azienda dinamica che guarda al futuro per poter essere sempre al passo con i tempi e con le richieste di una nuova clientela. Da qui anche la scelta di aprire un nuovo punto vendita in una zona dove il mercato è sempre in movimento e la presenza dei frontalieri e turisti, oltre che dei residenti, è notevole."



Un’azienda in continuo movimento che in questi anni ha sempre operato per distinguersi dall’ immagine stereotipata del compro oro, ritagliandosene una più nuova e più corrispondente ai desideri dei consumatori. Trasparenza, vicinanza al cliente, qualità, cura, passione, specializzazione: questi i valori fondanti di Oro in Euro. Non solo compro oro e cambio valuta, ma una moderna gioielleria in grado di effettuare riparazioni e creazioni personalizzate, grazie al laboratorio orafo interno presente dal 2009.



Fondamentale il servizio rivolto ai frontalieri: un cambio valuta effettuato non solo nei punti vendita, ma anche attraverso un accesso diretto, agevole e garantito via web. Una piattaforma (www.cambioticino.ch) che permette il cambio da Franco Svizzero alle principali valute internazionali (e viceversa), direttamente dal proprio pc o smartphone.

“Con un gruppo che oggi conta oltre 100 dipendenti – ha concluso Laurenza - a cui va il mio più sentito grazie, il brand Oro in Euro ha fatto della professionalità e serietà i propri "cavalli di battaglia": il rigore e la diligenza hanno permesso infatti di gestire solo nell'ultimo anno 78.000 transazioni, soddisfando ben oltre 69.000 clienti. E con questa nuova apertura siamo convinti di soddisfarne moltissimi nuovi”.



