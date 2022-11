A Olgiate Comasco sorgerà il tempio nazionale della BMX

Diventerà un luogo di riferimento per gli atleti, così ha detto anche il sottosegretario Antonio Rossi.

Un nuovo fiore all'occhiello per quanto riguarda gli impianti sportivi sorgerà nel Comasco. È stato dato il via libera alla riqualificazione dell’impianto sportivo “BMX Stadium” di Olgiate Comasco grazie a un finanziamento di 450mila euro approvato oggi da Regione Lombardia. È solo l’ultimo di una lunga serie di opere e interventi finanziati dalla Regione che ha interessato numerosi Comuni sul territorio comasco dopo la pandemia e che ha riguardato soprattutto scuole, centri sportivi e polifunzionali, sedi di associazioni ed edifici comunali. Con la consapevolezza che garantire opportunità e servizi migliori è indispensabile per migliorare la qualità di vita dei cittadini”.

Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che aveva raccolto le sollecitazioni del Sindaco di Olgiate Simone Moretti e del Presidente dall’Associazione BMX Ciclistica Olgiatese Flavio Castelnuovo, adoperandosi per reperire la risorse necessarie alla riqualificazione dell’impianto sportivo di via Sterlocchi.

Il Comune di Olgiate Comasco cofinanzierà l’intervento al 50% con risorse proprie pari a 450mila euro.

L'intervento nel dettaglio

L’intervento prevede nel dettaglio: l’intero rifacimento della pista, consistente nello sbancamento dell’attuale percorso e nella successiva realizzazione di un nuovo circuito rispondente alle esigenze di categoria e con area di partenza da 6 metri, in conformità alle normative vigenti; la nuova costruzione dei locali accessori (segreteria, sala riunioni, club house, palestra, infermeria, spogliatoi, servizi, depositi biciclette e attrezzature varie) che saranno realizzati nell’area sottostante al blocco di partenza; la rimozione dell’esistente manufatto prefabbricato; la realizzazione di percorsi e aree di servizio al nuovo circuito; la verifica e integrazione dell’impianto di illuminazione; la sistemazione e riqualificazione dell’arredo urbano esterno e degli spazi a parcheggio.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco di Olgiate Simone Moretti “perché trova compimento l’auspicio che avevamo espresso a luglio in occasione della presentazione dei campionati nazionali di BMX ospitata nel nostro Comune. Ringrazio il Presidente Fermi e il Sottosegretario Rossi per essersi adoperati nel reperimento delle risorse necessarie e aver così dimostrato grande sensibilità e attenzione per una struttura che costituisce un fiore all’occhiello non solo per la Lombardia ma per l’intero panorama sportivo nazionale, motivo di vanto e orgoglio per Olgiate e per tutto il territorio comasco”.

L’impianto è gestito dall’Associazione BMX Ciclistica Olgiatese, che ha contribuito negli anni a trasformare l’area in un luogo di riferimento per atleti provenienti dall’intero territorio nazionale.

“Grazie a questo intervento il nostro impianto sportivo potrà fare un ulteriore salto qualitativo per quanto concerne gli standard tecnici -sottolinea il Presidente dell’associazione ciclistica Flavio Castelnuovo- e avremo così la possibilità di preparare e allenare al meglio gli atleti. La nostra società vanta 4 propri rappresentanti e portacolori nella squadra nazionale, unica in Italia ad averne così tanti. Questo è sicuramente indice dell’eccellenza sportiva della nostra società, che ora potrà contare su una struttura ancora più moderna e funzionale in grado di farle fare un ulteriore salto di qualità”.

La tempistica per la riqualificazione dell’intero impianto sportivo, prevede l’inizio dei lavori nel prossimo mese di settembre 2023, con la conclusione e la realizzazione definitiva entro fine aprile 2024.