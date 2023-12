Svizzera, i supermercati con 257 posizioni aperte e stipendio a partire da 5mila euro: come candidarsi

Ne avevamo parlato qualche settimana fa della decisione di Aldi, la catena di supermercati, di portare lo stipendio per i dipendenti in Svizzera a 4.700 franchi svizzeri al mese per tredici mensilità, registrando un incremento del 2,4% rispetto alla situazione attuale. Questo, convertendo il salario alla corrente tasso di cambio, si traduce approssimativamente in 5.000 euro mensili. Inoltre, è previsto un premio annuale e un buono acquisto presso i negozi della catena. La bella notizia è che sono aperte a oggi 20 dicembre ancora 257 posizioni (qualcuna anche in Canton Ticino) dove potersi candidare. Si va dagli addetti vendite al vice direttore. Qui il link dell'azienda dove verificare zone e requisiti richiesti. In molti casi, ma non sempre, è necessario saper parlare tedesco.

Per coloro con un contratto da apprendista, sarà disponibile un abbonamento telefonico gratuito presso Aldi Suisse Mobile. L'iniziativa è stata spiegata dall'azienda come risposta al significativo aumento del costo della vita in Svizzera. Jérôme Meyer, il direttore generale di Aldi in Svizzera, ha sottolineato che questa mossa rappresenta un riconoscimento per l'impegno "straordinario" dei dipendenti e un modo per garantire che essi "non affrontino difficoltà finanziarie in periodi critici