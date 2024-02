Servizio civile con Csv Insubria: un anno nel sociale per entrare nel mondo del lavoro 

I giovani tra i 18 e i 28 anni hanno tempo fino alle ore 14:00 del 15 febbraio 2024 per aderire al bando di selezione al Servizio civile universale emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. L’anno di servizio civile è un’opportunità preziosa di crescita personale e permette di accedere al mondo del lavoro, migliorando competenze e capacità relazionali. La flessibilità dell’offerta è un valore aggiunto per chi è studente, chi ha bisogno di una pausa, chi non ha ancora deciso che cosa farà nel futuro o chi non ha trovato ancora un inserimento lavorativo stabile e che vuole avvicinarsi al mondo del lavoro accrescendo le proprie soft skills.



Con il servizio civile i giovani tra i 18 e i 28 anni possono effettuare un servizio di 25 ore la settimana della durata di 12 mesi presso enti di Terzo settore o enti pubblici e svolgere attività di rilevanza sociale sia in Italia che all’estero. Per questa attività prestata alla collettività si riceve un corrispettivo di 507,30 euro mensili. Da quest’anno, inoltre, c’è un nuovo riconoscimento: impegnarsi nel Servizio civile universale permette di veder riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici.



Gli ambiti di intervento tra cui scegliere vanno dalla cultura all’educazione, dalla marginalità ai servizi socio-assistenziali, dallo sport al supporto educativo rivolto ai minori più fragili. La sede di Como di Csv Insubria accoglierà due giovani per due progetti:



1. “Diritti al futuro”. La persona scelta sarà coinvolta in laboratori di educazione alla cittadinanza e alla solidarietà.

2. “Imparare per crescere”. La persona scelta sarà coinvolta in progetti di formazione professionale ed educativa, nell’ottica di scoprire e sviluppare talenti e abilità.



"Fare servizio civile con il Csv Insubria - spiega Mauro Oricchio di Csv Insubria Como, referente di servizio civile per il territorio.- permette di fare un’esperienza intensa e personalizzata grazie ai servizi e ai tanti progetti attivi. Inoltre il Csv Insubria è a disposizione per aiutare i giovani a valutare i progetti e per informarli sulle opportunità offerte dagli enti accreditati. Un orientamento mirato è molto importante per guidare ragazzi e ragazze verso una scelta vicina alle loro capacità e adeguata alle aspettative".



Le associazioni ed enti di terzo settore coinvolte in qualità di enti di accoglienza sono:

CSV Insubria (Como), CFP Padri Somaschi (Albate – Como), OVCI (Ponte Lambro), AnfAA Associazione nazionale famiglie affidatarie (Como), Associazione I frutti delle vigne (Brunate), Consultori la famiglia (Como), cooperativa Symploke (Como), Villa San Benedetto Menni (Albese con Cassano), Volontari del Lario (Fino Mornasco), Casa Anziani Uggiate (Uggiate Trevano), Centro di aiuto alla Vita – CAV (Mariano Comense).



Per info e supporto orientativo: tel. 335388250; m.oricchio@csvlombardia.it

Per info più dettagliate

Link al bando ministeriale: