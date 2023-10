Patente D gratis e poi assunzione a tempo indeterminato, Asf recluta 12 aspiranti autisti di bus: come candidarsi

Corso di formazione e patente D, tutto gratuito e finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Così Asf Autolinee cerca di rimediare alla carenza di personale. Sono, infatti, sempre meno le persone che scelgono la professione di autista di autobus. Una carenza che da diverso tempo sta pesando anche sull'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale di Como e provincia.

Il corso

Asf Autolinee, società che gestisce il trasporto pubblico a Como e provincia, ed Enaip Lombardia, ente di formazione attivo in Lombardia da oltre 50 anni, organizzano a Como una Academy finalizzata a formare 12 autisti di autobus, da assumere a tempo indeterminato. La partecipazione sarà gratuita e prevede una selezione iniziale dei candidati. I corsi inizieranno nella prima metà di gennaio. Le selezioni si terranno mercoledì 8 novembre e mercoledì 22 novembre alle 9 di mattina presso la sede Enaip in via Dante Alighieri 127 a Como.

Chi può partecipare

La candidatura è aperta a tutti i disoccupati domiciliati in provincia di Como dotati di patente B o superiore, e di almeno 21 anni di età compiuti. Per partecipare è richiesta la registrazione sul sito di Enaiplombardia.eu, compilando l’apposito modulo con dati e curriculum vitae. Tutti i selezionati verranno assunti da Asf Autolinee già durante la formazione, con un contratto a tempo determinato part time al 50%.

Lavoro assicurato

Dopo le 320 ore complessive di lezioni in presenza, i partecipanti saranno in possesso di patente D e CQC (Carta di qualificazione del conducente) e saranno inseriti nell’organico di ASF Autolinee con un contratto a tempo indeterminato. Nel programma del corso anche lezioni dedicate alla sicurezza stradale, alla normativa di trasporto nazionale e internazionale, al customer care e all’inglese.

La carenza di autisti

“La carenza di autisti è una delle difficoltà maggiori che il trasporto pubblico oggi si trova ad affrontare, sia a livello italiano sia internazionale. Come ASF Autolinee, abbiamo quindi deciso di investire per reclutare e formare direttamente gli autisti da inserire nel nostro organico. – dichiara Luca Delbarba, amministratore delegato ASF Autolinee -. Riteniamo sia di primaria importanza formare ‘in casa’ i nostri futuri autisti e per questo siamo disposti a finanziare i costi per l’ottenimento della patente e del CQC necessari. Siamo lieti di avere come partner formativo Enaip Lombardia con la sede di Como, uno storico operatore nel settore della formazione professionale e dei servizi al lavoro, con 19 sedi sul territorio regionale”.

Non solo guida

Il conducente di mezzi per il trasporto di persone, si occupa della guida e della cura di veicoli adibiti a tale scopo. Nelle proprie mansioni rientrano, oltre alla guida, quelle di fornire assistenza al viaggiatore, mediante semplici informazioni su percorsi ed orari, vendita e/o verifica dei titoli di viaggio. Il ruolo del conducente prevede anche la verifica delle ottimali condizioni di marcia del veicolo, dalla normale pulizia interna ed esterna, sino alla segnalazione alle officine preposte delle anomalie o guasti riscontrati durante il servizio; fa altresì parte delle mansioni richieste il rifornimento quotidiano di carburante presso il deposito di pertinenza.