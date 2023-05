Old Wild West apre in centro Como e cerca personale: dove mandare il curriculum

Old Wild West arriva a Como. Il nuovo ristorante della catena dedicata ad hamburger, costine e carne alla brace aprirà in centro città, per la precisione in viale Innocenzo. Da alcune settimane sono in corso i lavori e un maxi striscione preannuncia l'imminente apertura. Non solo, Old Wild West rende noto di essere alla ricerca di personale da impiegare nel ristorante di Como. Per candidarsi è facilissimo, bisogna semplicemente inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail como@oldwildwest.it. La data esatta di apertura non è stata ancora resa nota, ma a giudicare dall'avanzamento dei lavori non sembra manchi molto.

La struttura che ospiterà Old Wild West è ben visibile passando lungo viale Innocenzo XI. Il materiale utilizzato per rivestire la facciata richiama per colore ed effetto materico l'mbientazione degli edifici in legno del vecchio west.