A San Fermo della Battaglia (Como) l'Agriturismo l’Agrifoglio in località Monte Sasso cerca personale. Nello specifico un maitre di sala fisso e un cuoco fisso. Si cercano persone con esperienza. Non viene offerto l'alloggio. Per le condizioni contrattuali e per candidarvi potete scrivere a info@agriturismolagrifoglio.com oppure chiamare il numero 031/536532 e chiedere di Alice.