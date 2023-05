Mondo Convenienza cerca addetti vendita: 128 assunzioni in Lombardia (anche a Como)

Mondo Convenienza assume anche a Como. La multinazionale italiana attiva nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo prosegue il suo programma di ricerca di personale per potenziare la rete delle vendite con oltre 500 nuove posizioni per gli addetti alla vendita su tutto il territorio. E in Lombardia le figure ricercate sono 128 tra Como, Trezzano, San Giuliano Milanese, Lissone, Rescaldina e Curno.

Per tutti i nuovi venditori, Mondo Convenienza prevede un percorso di inserimento in azienda attraverso un programma di formazione graduale della durata di 6 settimane, articolato in più moduli durante i quali i collaboratori hanno modo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la consulenza alla vendita come la progettazione grafica degli ambienti da arredare, l’offerta di diverse soluzioni rispetto ai bisogni del cliente. I programmi di training sono un principio fondamentale per Mondo Convenienza che, nel 2022, ha dedicato oltre 280mila ore di formazione solo per i venditori.