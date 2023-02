Lido Villa Olmo offre lavoro: le figure ricercate

La stagione estiva si avvicina e Lido Villa Olmo cerca personale. L'annuncio è comparso ieri 8 febbario su sito e Instagram del Lido. Le figure ricercate sono baristi/addetti cucina, assistenti bagnanti, factotum per pulizie. Potete mandare il vostro curriculum a info@lidovillaolmo.it

Il Lido di Villa Olmo è conosciuto anche come la Riviera dei Comaschi ed è un accogliente ed organizzato stabilimento balneare che offre un ambiente sereno e di relax, molto apprezzato dai numerosi turisti che lo frequentano.

È il luogo ideale per una nuotata sportiva o per la cura del proprio corpo, per un aperitivo in riva al lago, oltre ad essere lo scenario ideale per eventi di moda, spot pubblicitari, manifestazioni ed eventi nautici, per la presentazione di prodotti ed education.