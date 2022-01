Il Lido di Villa Geno cerca 10 persone da assumere

In vista della riapertura, in programma per i primi giorni di aprile 2022, il locale Giulietta al Lago (Lido di Villa Geno), seleziona almeno dieci nuove persone da assumere. Per la precisione il locale è alla ricerca di due o tre barman, tre o quattro camerieri, uno o due cassieri e due o tre persone da impiegare in cucina. Per richiesta di informazioni e per mandare il proprio curriculum vitae si può contattare il numero di telefono 347.2377835 o scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica hr@giuliettaallago.it.