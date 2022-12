Iperal offre lavoro a Como e provincia: candidature aperte

Iperal cerca personale anche nelle sedi di Como e provincia. La nota azienda attiva nella grande distribuzione organizzata ha fatto sapere di aver aperto le candidature per tutti i punti vendita della Lombardia, compresi, ovviamente, quelli comaschi. Varie le posizioni aperte e per le quali si può inviare il curriculum. A questo link inserendo il nome del paese o della località in cui vorreste condidarvi potrete trovare le offerte complete.

Iperal cerca addetti in provincia di Como: i link diretti per candidarsi

Como

Addetto al reparto macelleria

Addetti alla sistemazione merci (grocery) a Como

Addetti al reparto ortofrutta

Erba

Addetti al banco salumi e formaggi

Addetti al reparto macelleria

Tavernerio

Addetti al banco salumi e formaggi

Mariano Comense

Addetti alla cassa

Barista con esperienza