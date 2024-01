Hilton cerca personale, colloqui anche a Como

Il 5 febbraio 2024 ritorna il Recruiting Day di Hilton Italia organizzato da LavoroTurismo, l’evento di selezione dedicato ai professionisti del settore dell'ospitalità. L'obiettivo è trovare i team member ideali per gli alberghi del brand Hilton, che conta alcune tra le più rinomate e lussuose strutture del Paese.

Hilton da diversi anni, classificato costantemente tra i primi dieci ambiti lavorativi in Italia e nel mondo. Di particolare rilievo è il riconoscimento speciale come leader nell'impiego di donne e di giovani. La forza trainante di questa azienda sta nella capacità di offrire un luogo di lavoro ideale in cui i team member lavorano insieme comunicando, innovando e soprattutto condividendo la passione per l'ospitalità.

Questa nuova edizione del Recruiting Day arriva con una grande novità: i colloqui saranno svolti in presenza. Il 5 febbraio 2024, infatti, si potranno incontrare i recruiter di Hilton a Venezia, Sorrento, Como o Roma, in base alla struttura per la quale ci si candida.

In particolare, Hilton sta cercando persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti che compongono l’attività alberghiera, quali cucina, pasticceria, sala, F&B, bar,

Ma quali sono le strutture che stanno assumendo?

Sono ben 11, situate in diverse parti d’Italia. A Roma si svolgeranno i colloqui per Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, Aleph Rome, Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn Rome Airport, Hilton Rome Eur La Lama e Sulià House Porto Rotondo.

A Como, invece, si svolgeranno i colloqui per le strutture lombarde, ovvero Hilton Milan, Hilton Lake Como, Grand Hotel Villa Torretta, Hilton Garden Inn Milano e Doubletree by Hilton Brescia. Infine, a Venezia si terranno i colloqui per Hilton Molino Stucky Venice, mentre a Sorrento si svolgeranno quelli per Hilton Sorrento Palace.

Per partecipare al Recruiting Day, è necessario consultare le offerte disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Una volta che lo staff di LavoroTurismo avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati ad un breve colloquio telefonico. Superato questo step, si potrà infine sostenere il colloquio in presenza con i recruiter Hilton il 5 febbraio 2024 in una delle quattro città indicate in precedenza, sulla base della struttura scelta.