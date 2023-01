Hilton assume anche a Como: 250 le posizioni ricercate. La data dei video-colloqui

Una delle catene alberghiere più importanti del mondo, Hilton, ritorna ad assumere grazie ad un nuovo Recruiting Day online, organizzato da LavoroTurismo.

L’8 febbraio 2023 si terranno i video-colloqui, durante i quali i candidati precedentemente selezionati avranno la possibilità di unirsi ad una delle 10 strutture della rinomata catena internazionale.

L’obiettivo è inserire oltre 250 persone. Circa 40 i profili aperti, nei reparti cucina, ristorante, food & beverage, front office, piani e pulizie e bar.

Si selezionano sia profili junior che professionisti qualificati, per opportunità di lavoro sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le offerte a tempo determinato sono spesso trasformate al rinnovo con contratti indeterminati. Molte anche le opportunità di stage, un canale agevole per entrare in Hilton anche con pochissima esperienza.

Le 10 strutture che prenderanno parte all’evento sono localizzate in diverse città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento.

Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento.

Si può partecipare alla selezione anche online

Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il CV e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico.

A quel punto, il candidato potrà prenotare il colloquio finale con i recruiter di Hilton, che si terrà l’8 febbraio. Il processo di selezione sarà gestito interamente online, in modo da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte.

Lavorare in Hilton significa entrare in una realtà che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato di essere un Great Place to Work, classificandosi costantemente tra i primi dieci ambiti lavorativi in Italia, in Europa e nel mondo.

Hilton è una delle compagnie conosciute per la grande attenzione alla formazione del personale e ai percorsi di carriera dei collaboratori.

È un’azienda in cui l’attenzione al cliente è di capitale importanza, in cui i team member lavorano insieme comunicando, innovando e, soprattutto, condividendo la passione per l’ospitalità.

Un ambiente di lavoro ideale che restituisce tanto ai propri collaboratori in termini di benefit.

Per partecipare, basta inviare la propria candidatura attraverso il form della pagina dedicata all’evento.