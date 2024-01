Enpa Como cerca un accalappiacani: come candidarsi. Richiesta prestanza fisica

Enpa Como cerca un accalappiacani: segni particolari prestanza fisica (a volte si ha a che fare con cani anche di 40-50kg) e disposto a lavorare anche in orari notturni. Non è un lavoro semplice, lo sa bene il presidente Enpa Canile Valbrasca, Marco Marelli che lavora incessantemente per andare a recuperare cani abbandonati, feriti, dispersi in tutta la provincia di Como e a tutte le ore del giorno e della notte. È proprio lui, tramite la pagina Facebbok di Enpa Como, a lanciare l'appello:

"Siamo alla ricerca di una figura addetta al recupero di cani/gatti sul territorio, anche in orario notturno, oltre alle mansioni di pulizia dei box e alla somministrazione delle terapie agli ospiti presenti in struttura. È richiesta esperienza con animali anche aggressivi e prestanza fisica (è previsto il sollevamento di cani anche di 40/50kg). Chi è interessato può inviare la propria candidatura alla mail como@enpa.org o contattare il nostro presidente Marco Marelli tramite messenger".