CSU assume a tempo pieno indeterminato: la figura ricercata e come candidarsi

Como Servizi Urbani srl ha indetto la selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale nel profilo di contabile impiegato amministrativo a tempo pieno indeterminato.

La risorsa individuata verrà inserita nell’Ufficio Ragioneria e risponderà direttamente al Responsabile amministrativo, sotto le cui direttive in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi. La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 22 maggio.

Aperta la selezione per due assistenti di vasca

È ancora aperta la selezione di due assistenti di vasca a contratto part-time a tempo determinato dal 15 giugno al 03 settembre 2023. L’orario di lavoro è di 20 ore settimanali, su turni che possono comprendere il sabato e la domenica e i giorni festivi, con un giorno di riposo settimanale e orario di lavoro generalmente compreso tra le 7 e le 24.

Le risorse individuate presteranno servizio presso gli impianti natatori siti all’interno del Centro Sportivo di Casate e della Piscina Sinigaglia e all’occorrenza, secondo le necessità aziendali, presso le altre sedi della Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico.

La Commissione valuterà le l’attribuzione di un punteggio per titoli e gli esami di selezione saranno costituiti da Prova Pratica e Dinamica in Acqua e Prova di Salvamento e di Primo Soccorso; Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 19 aprile 2023.