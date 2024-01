Costa Crociere cerca manager, fotografi e pasticceri: colloqui anche da Como

Costa Crociere cerca personale e lo fa con un Recruiting Day il prossimo 28 febbario. Organizzato in collaborazione con LavoroTurismo, questo Recruiting Day porterà i candidati che avranno superato una prima preselezione a un incontro virtuale con i recruiter della rinomata azienda crocieristica italiana.

Lavorare per questa azienda significa avere la possibilità di rafforzare le proprie capacità linguistiche, progredire rapidamente nella propria carriera, godere di retribuzioni vantaggiose e vivere un'esperienza professionale all’insegna della multiculturalità.

Colloqui online dal comfort di casa tua

Il 28 febbraio 2024 è la data per tutti coloro che sognano di solcare i mari e intraprendere una carriera unica nel suo genere. La particolarità di questo evento sta nel fatto che i colloqui avverranno completamente online, consentendo ai partecipanti di interfacciarsi con i recruiter senza dover affrontare trasferte o lunghe attese il giorno dell'evento. Basteranno una connessione internet stabile e un ambiente tranquillo.

Le opportunità di lavoro a bordo

Le opportunità di lavoro offerte da Costa Crociere sono numerose e coprono diversi reparti: dai ruoli Food &Beverage, come pasticcere, sommelier, F&B Manager e Assistant Dining, Room Manager, si passa a quelli legati all'ospitalità e al Sales & Marketing, come Hospitality Operator, International Host/Hostess, Tour Expert, Shop Attendant e Marketing Manager. L’azienda cerca inoltre fotografi per arricchire l'esperienza a bordo delle sue navi.

Come partecipare al Recruiting Day

Per partecipare a questo evento, è necessario accedere al portale Job Day di LavoroTurismo e candidarsi alle offerte di proprio interesse allegando il curriculum aggiornato. Il team di LavoroTurismo esaminerà poi le candidature ricevute e inviterà coloro che risultano più in linea con i profili ricercati a svolgere un colloquio telefonico. Infine, superato questo step, i candidati idonei verranno invitati a prenotare l’incontro finale con i recruiter di Costa Crociere.



Per chi desidera conoscere anticipatamente l'emozione di lavorare su una nave da crociera, verrà trasmesso in streaming un webinar sui canali LinkedIn e YouTube di LavoroTurismo, in programma il 7 febbraio 2024 alle 15.30. Attraverso video, testimonianze e risposte alle domande dei partecipanti, il webinar fornirà uno spaccato completo del mondo Costa.