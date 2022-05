Cernobbio cerca due nuovi agenti di polizia locale: concorso aperto ai diplomati

Il Comune di Cernobbio ha indetto un concorso pubblico per selezionare due nuovi agenti di polizia locale. L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 22 maggio 2022.

Requisiti

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver subito nel biennio precedente, se dipendente pubblico, sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale; assenza di condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; idoneità psico-fisica all’impiego; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985), disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia locale; possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.5, comma 2 della Legge n.65 /1986;

Patente di guida: Cat. A2 e B o superiori con l’indicazione delle date in cui sono state conseguite (solo patente cat. B nel caso la stessa sia stata conseguita in data antecedente il 26 aprile 1988), in corso di validità; non trovarsi in condizioni di fatto e/o di diritto che impediscano di prestare servizio armato, e di essere disponibile all’uso delle armi da fuoco; diploma di maturità.

La selezione

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 60 è prevista una prova preselettiva. Sono previste due prove d’esame, una scritta e una orale, vertenti sulle materie indicate nel bando allegato a fine articolo.

La domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso per agenti di polizia al Comune di Cernobbio, redatta su apposito MODELLO (Doc 43 Kb), deve essere presentata entro le ore 11.00 del 22 Maggio 2022 con una delle seguenti modalità: mediante raccomandata AR all’indirizzo Comune di Cernobbio – Ufficio Personale – Via Regina, 23 – 22012 Cernobbio (CO); consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune; mediante PEC all’indirizzo email comune.cernobbio.co@halleycert.it. I candidati che non sono in possesso di una casella di posta elettronica certificata possono leggere nel nostro articolo la procedura per attivarne una in soli 30 minuti. Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione: copia di un documento d’identità in corso di validità; curriculum vitae.