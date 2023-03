Piscine di Casate e Sinigaglia: cercasi bagnino

Como servizi urbani ha aperto la selezione per due assistenti di vasca, con un contratto part-time a tempo determinato dal 15 giugno al 03 settembre 2023. L’orario di lavoro è di 20 ore settimanali, su turni che possono comprendere il sabato e la domenica e i giorni festivi, con un giorno di riposo settimanale e orario di lavoro generalmente compreso tra le 7 e le 24. Le figure selezionate presteranno servizio presso gli impianti natatori del Centro Sportivo di Casate e della Piscina Sinigaglia e all’occorrenza, secondo le necessità aziendali, presso le altre sedi di Csu.

La commissione valuterà le l’attribuzione di un punteggio per titoli e gli esami di selezione saranno costituiti da prova pratica e dinamica in acqua e prova di salvamento e di primo Soccorso. Tutte le info sul sito www.csusrl.it . Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 19 aprile 2023. Le prove d’esame si svolgeranno alle ore 9 di venerdì 28 aprile 2023 presso la Piscina Conelli Mondini di Casate via Virgilio 16 a Como.