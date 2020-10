Como, un concorso per ausiliare della sosta

Aperte le selezioni per un posto di lavoro come ausliare della sosta a Como. Como Servizi Urbani (CSU) ha indetto il concorso per un posto a tempo indeterminato.

Il bando per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di figure con un profilo di ausiliare della sosta a tempo pieno indeterminato è stato pubblicato sul sito di CSU.

Come partecipare

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate a CSU entro il 29 ottobre alle 12: mezzo raccomandata A/R, direttamente presso gli sportelli di via Auguadri 18A oppure tramite posta elettronica certificata.

Il lavoro di ausiliare della sosta

L’orario di lavoro, compreso tra le 7 e le 24, è su turni che comprendono il sabato e la domenica e i giorni festivi, con un giorno di riposo settimanale. Il compito prevalente della figura selezionata sarà il controllo della regolarità della sosta negli stalli a pagamento nelle

aree di parcheggio gestite da CSU.

Gli esami

Gli esami sono costituiti da una prova scritta e da una prova orale che verranno programmate compatibilmente con le misure riferite all'emergenza sanitaria Covid-19. Il candidato che risulterà primo in graduatoria verrà assunto per far fronte alla diminuzione del personale di ruolo in seguito al pensionamento di un addetto del settore mobilità. La graduatoria finale resterà valida per due anni nel corso dei quali CSU potrà attingere alla stessa in caso di assunzione di figure analoghe.