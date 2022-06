Asf ci riprova: nuova selezione per 30 autisti

ASF Autolinee, la società di trasporto pubblico di Como e Provincia, cerca 30 nuovi autisti. Il bando è aperto a uomini e donne di età superiore ai 21 anni, che godano dei diritti civili e politici e che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego. Sono richiesti diploma di scuola secondaria di primo grado, patente D con punteggio residuo superiore a 15 punti e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Contratto e incentivi

Sarà applicato il contratto Autoferrotranvieri con riconoscimento, ai fini del passaggio di parametro, dell’anzianità conseguita presso altre società del settore. Saranno applicati tutti gli accordi di secondo livello vigenti per il personale, compreso il premio di risultato. Inoltre, allo scopo di incentivare l’occupazione giovanile, ai candidati ammessi che alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età, verrà riconosciuto, quale fringe benefit, un rimborso di 100 euro al mese lordi per 36 mesi, a ristoro dei costi sostenuti per il conseguimento della patente D e della CQC.

La candidatura andrà inviata entro e non oltre il 10 luglio 2022 a questo link.