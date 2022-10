Como, Csu assume: aperte due posizioni a tempo indeterminato

Como Servizi Urbani ha aperto due selezioni per l'assunzione di un addetto all'ufficio gare e di un assistente di vasca.

In merito all'addetto ufficio gare, si tratta di quaranta ore settimanali prevalentemente dal lunedì al venerdì, con possibilità di lavoro anche il sabato. Il compito prevalente della figura professionale sarà quello di supportare l'ufficio gare della società in tutte le attività di sua competenza, con particolare riferimento all’attuazione delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, in tutte le fasi previste (dalla programmazione alla stipula del contratto). Le candidature devono essere inviate entro il 10 ottobre alle 12.

Aperta anche la selezione per un assistente di vasca, con un contratto part-time sempre a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è di 20 ore settimanali, su turni che possono comprendere il sabato e la domenica e i giorni festivi, con un giorno di riposo settimanale e orario di lavoro generalmente compreso tra le 7 e le 24. Candidature da inviare entro il 13 ottobre alle 18.



Tutte le informazioni e il fac-simile da compilare per la presentazione della candidatura a questo link: https://csusrl.portaletr asparenza.net/it/trasparenza/ selezione-del-personale/ reclutamento-del-personale/ selezioni-e-concorsi-attivi. html



Per entrambe le posizioni la domande possono essere presentate in una delle tre seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che sia recapitata a Csu (Como Servizi Urbani srl a Socio Unico, via Auguadri 18A - 22100 Como); direttamente al Servizio Protocollo Generale in via Auguadri 18A - 22100 Como; tramite posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale, al seguente indirizzo csu_amministrazione@ pcert.postecert.it