Bar del centro cerca personale: "Non importano età ed esperienza, ma bisogna lavorare sabato e domenica"

Nessun limite di età e neppure alcuna esperienza pregressa richiesta (ma se c'è tanto meglio). Quello che conta è la voglia di lavorare, o meglio, la disponibilità di lavorare il venerdì, il sabato e la domenica. Il contratto è part time, a tempo determinato per un anno con retribuzione secondo quanto previsto dal contratto nazionale della categoria. Allo scadere del contratto c'è la possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Si tratta di un'offerta di lavoro che giunge da un noto bar di Como centro.

Per il momento i titolari preferiscono non rendere noto il nome del bar. "In questa fase - spiegano - preferiamo selezionare i curriculum ed eventualmente chiamare noi le persone che potrebbero fare al caso nostro. Se mettessimo un annuncio con il nome del locale o esponessimo un cartello sarebbe un continuo via vai di persone interessate e sinceramente non ce lo possiamo permettere mentre lavoriamo, perché capitano spesso momenti in cui in questo lavoro non hai un attimo di tregua".

Per questo motivo il bar del centro ha messo a disposizione un indirizzo e-mail per ricevere le candidature degli aspiranti baristi: infassunzioni@gmail.com.