Offresi posto di lavoro: Asf Autolinee assume 15 nuovi autisti

ASF Autolinee, la società di trasporto pubblico di Como e Provincia la cui flotta conta più di 300 autobus, è alla ricerca di 15 nuovi autisti da inserire nel proprio organico (circa 500 dipendenti).

La selezione

La selezione è rivolta a soggetti di età compresa tra i 21 e i 50 anni, che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego e godano dei diritti civili e politici. Sono inoltre richiesti il diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equivalente qualora conseguito presso altro Stato, secondo la normativa vigente), il possesso della patente D (con almeno 15 punti residui) e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo selezioneautisti@asfautolinee.it completa di tutti i documenti richiesti entro e non oltre le ore 8.00 del 4 marzo 2021. I candidati che supereranno la fase di preselezione verranno contattati e convocati in sede (Via Asiago 16/18 – Como) per lo svolgimento delle prove previste. Tutte le informazioni relative alla procedura sono disponibili sul sito aziendale www.asfautolinee.it e sulla pagina Linkedin @asfautolinee.