Aler assume 6 persone a Como a tempo indeterminato: le figure ricercate e come candidarsi

Una vera opportunità per chi cerca lavoro. Aler- Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio offre nella sua sede di Como in via Italia Libera 17, sei posti a tempo indeterminato con 14 mensilità e 36 ore settimanali di lavoro. Si tratta 5 addetti all'ambito amministrativo e gestionale e di un tecnico. Per i 5 amministrativi sono previste due prove, orale e scritta, e la domanda, con allegata la documentazione richiesta va inviata entro le 12.00 di lunedì 24 giugno.

Le prove

La prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e dalla redazione di un breve testo scritto, verterà sulla normativa in materia di Servizi Abitativi Pubblici e più precisamente la Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 s.m.i., il regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4, il regolamento regionale 10 ottobre 2019 n. 11, la conoscenza del pacchetto Office e dell’utilizzo del sistema operativo Windows, modelli fiscali, nozioni di contabilità.

La prova orale avrà come oggetto i medesimi argomenti della prova scritta. La valutazione terrà conto dell’esposizione nel suo complesso ponderando: conoscenze, organicità dell’argomentazione, interazione e padronanza della lingua. L’Azienda si riserva altresì di sottoporre i candidati, in sede di colloquio, alla verifica delle conoscenze informatiche di base previste nei requisiti di ammissione.

A questo link tutte le informazioni, i moduli e le tempistiche.